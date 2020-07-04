Французского джихадиста приговорили к 30 годам тюрьмы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Парижский суд присяжных приговорил французского джихадиста Тайлера Вилюса, причастного к казни двух человек в Парижский суд присяжных приговорил французского джихадиста Тайлера Вилюса, причастного к казни двух человек в Сирии , к 30 годам тюремного заключения, сообщает газета Parisien

Издание отмечает, что Вилюс приехал в Сирию в 2012 году и быстро взобрался по иерархической лестнице группировки Исламское государство" (ИГ)*. В 2013 году он стал "эмиром" лагеря франко-бельгийских боевиков группировки и по прошествии некоторого времени занял пост в силах безопасности боевиков. В 2015 году, как постановил суд, он участвовал в казни двух бывших солдат оппозиционной " Свободной сирийской армии " (ССА).

В распоряжение суда попала видеозапись. Как отмечает газета, на кадрах, которые демонстрировались на заседании, видно, что обвиняемый стоит на месте казни с рацией и оружием в руке. Адвокат обвиняемого заявил, что боевик "не принимает активного участия". Представитель стороны обвинения ему возразил и отметил, что, Вилюс - "не тот, кто стреляет, но один из тех, кто участвует в проведении этой казни". По его словам, дело французского джихадиста – "единственное в своем роде".

"Открыть дело Тайлера Вилюса – как раскрыть справочник, в котором значатся имена франкоговорящих джихадистов. Он почти всех их знал. Большинство из них уже мертвы, а он находится на месте подсудимых, - это исключительный случай. Как будто его смерть не берет", - заявил прокурор Гийом Мишлен.

Кроме того, террорист в ходе прений заявил, что когда в июле 2015 года его арестовали в Стамбуле , у него при себе был билет в Прагу . Он признался, что хотел "умереть с оружием в руках". По версии обвинения, боевик хотел организовать массовые убийства в Европе

По итогам разбирательства председатель суда Лоран Равьйо подчеркнул, что было "возможно" приговорить джихадиста к пожизненному сроку, но после 10 часов заседания суд решил "оставить проблеск надежды", чтобы боевик мог в будущем "измениться". Боевика приговорили к 30 годам лишения свободы, при этом на 2/3 этого срока ему назначили условия содержания более строгого режима. Террорист в ответ поблагодарил заседавших за итоговый вариант приговора.

Как отмечает газета Monde, суд постановил, что обвиняемый принадлежал к террористической группировке " Исламское государство " и орудовал в Сирии, возглавлял группу террористов и участвовал в совершении казней двух человек. В итоге он был признан виновным в совершении "убийств в составе организованной группы".

Террорист, который находится в заключении с 2015 года, может подать ходатайство на изменение приговора лишь в 2035 году, когда ему будет 45 лет, уточняет издание.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке . В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.