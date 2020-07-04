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Французского джихадиста приговорили к 30 годам тюрьмы
Парижский суд присяжных приговорил французского джихадиста Тайлера Вилюса, причастного к казни двух человек в Сирии, к 30 годам тюремного заключения, сообщает... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:59
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свободная сирийская армия, исламское государство, франция, европа, сирия, стамбул, в мире

Французского джихадиста приговорили к 30 годам тюрьмы

11:59 04.07.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Парижский суд присяжных приговорил французского джихадиста Тайлера Вилюса, причастного к казни двух человек в Сирии, к 30 годам тюремного заключения, сообщает газета Parisien.
Издание отмечает, что Вилюс приехал в Сирию в 2012 году и быстро взобрался по иерархической лестнице группировки Исламское государство" (ИГ)*. В 2013 году он стал "эмиром" лагеря франко-бельгийских боевиков группировки и по прошествии некоторого времени занял пост в силах безопасности боевиков. В 2015 году, как постановил суд, он участвовал в казни двух бывших солдат оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
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В распоряжение суда попала видеозапись. Как отмечает газета, на кадрах, которые демонстрировались на заседании, видно, что обвиняемый стоит на месте казни с рацией и оружием в руке. Адвокат обвиняемого заявил, что боевик "не принимает активного участия". Представитель стороны обвинения ему возразил и отметил, что, Вилюс - "не тот, кто стреляет, но один из тех, кто участвует в проведении этой казни". По его словам, дело французского джихадиста – "единственное в своем роде".
"Открыть дело Тайлера Вилюса – как раскрыть справочник, в котором значатся имена франкоговорящих джихадистов. Он почти всех их знал. Большинство из них уже мертвы, а он находится на месте подсудимых, - это исключительный случай. Как будто его смерть не берет", - заявил прокурор Гийом Мишлен.
Кроме того, террорист в ходе прений заявил, что когда в июле 2015 года его арестовали в Стамбуле, у него при себе был билет в Прагу. Он признался, что хотел "умереть с оружием в руках". По версии обвинения, боевик хотел организовать массовые убийства в Европе.
По итогам разбирательства председатель суда Лоран Равьйо подчеркнул, что было "возможно" приговорить джихадиста к пожизненному сроку, но после 10 часов заседания суд решил "оставить проблеск надежды", чтобы боевик мог в будущем "измениться". Боевика приговорили к 30 годам лишения свободы, при этом на 2/3 этого срока ему назначили условия содержания более строгого режима. Террорист в ответ поблагодарил заседавших за итоговый вариант приговора.
Как отмечает газета Monde, суд постановил, что обвиняемый принадлежал к террористической группировке "Исламское государство" и орудовал в Сирии, возглавлял группу террористов и участвовал в совершении казней двух человек. В итоге он был признан виновным в совершении "убийств в составе организованной группы".
Террорист, который находится в заключении с 2015 года, может подать ходатайство на изменение приговора лишь в 2035 году, когда ему будет 45 лет, уточняет издание.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Свободная сирийская армияИсламское государствоФранцияЕвропаСирияСтамбулВ мире
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