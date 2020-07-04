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Рябков рассказал о теме конференции по договору об открытом небе
Россия не позволит превратить конференцию по Договору по открытому небу 6 июля в площадку для выдвижения надуманных и глупых обвинений в адрес Москвы, сказал... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:49
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, сергей рябков, москва, сша, в мире

Рябков рассказал о теме конференции по договору об открытом небе

11:47 04.07.2020 (обновлено: 11:49 04.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия не позволит превратить конференцию по Договору по открытому небу 6 июля в площадку для выдвижения надуманных и глупых обвинений в адрес Москвы, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Конференция стран-участниц Договора по открытому небу пройдёт 6 июля в формате видеоконференции. Она была созвана в связи с решением США выйти из договора.
Сергей Рябков
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"Хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Тема конференции, как она заявлена и утверждена, - это последствия решения США о выходе из договора. Если кто-то начнёт Россию в чем-то обвинять, это будет, строго говоря, отклонение от темы - то, что в школе называлось на уроках литературы "сочинение не по теме", за такое учителя ставили двойку. И мы не будем стесняться свои оценки выставлять тем, кто попробует только воспользоваться этой площадкой для выдвижения абсолютно надуманных и в ряде случаев глупых обвинений в адрес России", - сказал Рябков.
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