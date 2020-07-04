Рябков рассказал о теме конференции по договору об открытом небе

"Хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Тема конференции, как она заявлена и утверждена, - это последствия решения США о выходе из договора. Если кто-то начнёт Россию в чем-то обвинять, это будет, строго говоря, отклонение от темы - то, что в школе называлось на уроках литературы "сочинение не по теме", за такое учителя ставили двойку. И мы не будем стесняться свои оценки выставлять тем, кто попробует только воспользоваться этой площадкой для выдвижения абсолютно надуманных и в ряде случаев глупых обвинений в адрес России", - сказал Рябков.