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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200704/1573885569.html
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки два нарушения, Турция - один, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:42
война в сирии
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
алеппо
в мире
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353
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россия, идлиб (мухафаза), турция, сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:42 04.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
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Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки два нарушения, Турция - один, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в тексте бюллетеня.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияАлеппоВ мире
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