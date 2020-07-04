https://ria.ru/20200704/1573885569.html
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки два нарушения, Турция - один, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:42
2020-07-04T11:42
война в сирии
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
алеппо
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573855470.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, идлиб (мухафаза), турция, сирия, алеппо, в мире