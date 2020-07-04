Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в тексте бюллетеня.