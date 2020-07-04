Командующий пограничной полицией Израиля заразился коронавирусом

"Выяснилось сегодня, что командующий пограничной полицией МАГАВ Коби Яков Шабтай заразился COVID-19. Состояние его здоровья на данный момент хорошее, в полиции ведётся эпидемиологическое расследование, выясняется, с кем он контактировал близко в последнее время. По итогам этой проверки будет принято решение о том, кто будет помещён в режим изоляции", - сообщил Зингерман.