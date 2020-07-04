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Командующий пограничной полицией Израиля заразился коронавирусом
Командующий МАГАВ (пограничной полицией Израиля) бригадный генерал Коби Яков Шабтай заразился COVID-19, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:42
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353
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

Командующий пограничной полицией Израиля заразился коронавирусом

11:42 04.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Командующий МАГАВ (пограничной полицией Израиля) бригадный генерал Коби Яков Шабтай заразился COVID-19, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
"Выяснилось сегодня, что командующий пограничной полицией МАГАВ Коби Яков Шабтай заразился COVID-19. Состояние его здоровья на данный момент хорошее, в полиции ведётся эпидемиологическое расследование, выясняется, с кем он контактировал близко в последнее время. По итогам этой проверки будет принято решение о том, кто будет помещён в режим изоляции", - сообщил Зингерман.
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3 июля, 19:08Распространение нового коронавируса
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055
В Израиле в конце этой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случаев за неделю выросло вдвое и превысило в последние два дня тысячу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
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