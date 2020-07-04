В Тульской области число умерших пациентов с коронавирусом превысило 120

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 6976 человек, выздоровели 5867 пациентов. Всего в регионе скончались 122 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.