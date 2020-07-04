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В Тульской области число умерших пациентов с коронавирусом превысило 120
Четыре пациента в возрасте от 59 до 90 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 122,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:39
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тула, тульская область

В Тульской области число умерших пациентов с коронавирусом превысило 120

11:39 04.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 59 до 90 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 122, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 34 человека.
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой, Ясногорска и Куркинского района в возрасте от 59 до 90 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 6976 человек, выздоровели 5867 пациентов. Всего в регионе скончались 122 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТулаТульская область
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