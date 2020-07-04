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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573885383.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Калининградской области достигло 39
Женщина с выявленным коронавирусом скончалась в Калининградской области в последние сутки, ее случай стал 39 летальным в регионе среди пациентов с COVID-19,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, происшествия

Число умерших пациентов с COVID-19 в Калининградской области достигло 39

11:37 04.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Женщина с выявленным коронавирусом скончалась в Калининградской области в последние сутки, ее случай стал 39 летальным в регионе среди пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 18 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 39 — скончалась женщина, ей был 61 год с тяжелой пневмонией на фоне эндокринной патологии. Выписались из стационаров 47 человек", - рассказали в штабе.
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Вчера, 10:58Распространение нового коронавируса
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По данным оперштаба, среди подтверждённых случаев коронавируса четыре выявлено без клинических проявлений по результатам исследований контактных в семье и по месту работы, 14 заболевших обратились с клинической симптоматикой, в том числе у пятерых заболевших диагностировали пневмонию.
Всего на 4 июля в Калининградской области на COVID-19 обследовано 93 тысячи человек, из них выявлено 2505 случаев заражения, 1630 человека выздоровели, скончались 39. Под медицинским наблюдением находятся 399 человек, в том числе 32 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьПроисшествия
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