Число умерших пациентов с COVID-19 в Калининградской области достигло 39

КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Женщина с выявленным коронавирусом скончалась в Женщина с выявленным коронавирусом скончалась в Калининградской области в последние сутки, ее случай стал 39 летальным в регионе среди пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 18 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 39 — скончалась женщина, ей был 61 год с тяжелой пневмонией на фоне эндокринной патологии. Выписались из стационаров 47 человек", - рассказали в штабе.

По данным оперштаба, среди подтверждённых случаев коронавируса четыре выявлено без клинических проявлений по результатам исследований контактных в семье и по месту работы, 14 заболевших обратились с клинической симптоматикой, в том числе у пятерых заболевших диагностировали пневмонию.

Всего на 4 июля в Калининградской области на COVID-19 обследовано 93 тысячи человек, из них выявлено 2505 случаев заражения, 1630 человека выздоровели, скончались 39. Под медицинским наблюдением находятся 399 человек, в том числе 32 в условиях обсерватора.