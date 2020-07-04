https://ria.ru/20200704/1573885383.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Калининградской области достигло 39
Женщина с выявленным коронавирусом скончалась в Калининградской области в последние сутки, ее случай стал 39 летальным в регионе среди пациентов с COVID-19,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:37
2020-07-04T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1400x0_80_0_0_4532ed59dd8f598f8879b803c0c399dd.jpg
https://ria.ru/20200704/1573884288.html
1
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1400x0_80_0_0_4532ed59dd8f598f8879b803c0c399dd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_81:0:2810:2047_1400x0_80_0_0_ebe630b39d64c88440cc86d650e81ce4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_223:0:2270:2047_1400x0_80_0_0_6e5db93802ab71d4526e231b3b0dccc7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости.
Женщина с выявленным коронавирусом скончалась в Калининградской области
в последние сутки, ее случай стал 39 летальным в регионе среди пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 18 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 39 — скончалась женщина, ей был 61 год с тяжелой пневмонией на фоне эндокринной патологии. Выписались из стационаров 47 человек", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, среди подтверждённых случаев коронавируса четыре выявлено без клинических проявлений по результатам исследований контактных в семье и по месту работы, 14 заболевших обратились с клинической симптоматикой, в том числе у пятерых заболевших диагностировали пневмонию.
Всего на 4 июля в Калининградской области на COVID-19 обследовано 93 тысячи человек, из них выявлено 2505 случаев заражения, 1630 человека выздоровели, скончались 39. Под медицинским наблюдением находятся 399 человек, в том числе 32 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.