https://ria.ru/20200704/1573885350.html
Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью
Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:34
2020-07-04T11:34
ситуация в днр и лнр
красный крест
донецк (донецкая область)
киев
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573861579.html
донецк (донецкая область)
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/106186/05/1061860582_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ed83e40c9a572a6e7c7bbdf61dcf1ca0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, красный крест, донецк (донецкая область), киев, в мире