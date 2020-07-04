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Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью
Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:34
ситуация в днр и лнр
красный крест
донецк (донецкая область)
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353
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ситуация в днр и лнр, красный крест, донецк (донецкая область), киев, в мире

Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью

11:34 04.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста
Автомобиль Красного Креста
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Красного Креста. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста направились в Донецк. Груз отправлен для помощи жителям временно оккупированных территорий, которые непосредственно страдают от агрессии оккупационной администрации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что гуманитарный груз проследовал по маршруту Киев - Донецк и перевез товары строительного назначения общим весом почти 84 тонны. Грузовики последовали на неконтролируемые Киевом территории через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое".
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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