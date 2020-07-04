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Рябков: США вряд ли изменят решение по договору об открытом небе
Москва не ожидает, что США на конференции стран-участниц договора по открытому небу, которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:32
россия
сергей рябков
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россия, сергей рябков, сша, в мире

Рябков: США вряд ли изменят решение по договору об открытом небе

11:32 04.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва не ожидает, что США на конференции стран-участниц договора по открытому небу, которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают своё решение, было бы по меньшей мере наивно", - сказал Рябков.
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С другой стороны, по словам замминистра, равной степени неправильно было бы предполагать, что "Россия на этой площадке по каким-то причинам отойдёт от своей линии, которая в последние недели многократно излагалась публично и за закрытыми дверями - логика нашей позиции неоспорима".
"Мы исходим из того, что во всяком случае большинство участников договора признаёт этот факт", - добавил Рябков.
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