https://ria.ru/20200704/1573885245.html
Рябков: США вряд ли изменят решение по договору об открытом небе
Москва не ожидает, что США на конференции стран-участниц договора по открытому небу, которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:32
2020-07-04T11:32
россия
сергей рябков
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, сша, в мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва
не ожидает, что США
на конференции стран-участниц договора по открытому небу, которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают своё решение, было бы по меньшей мере наивно", - сказал Рябков.
С другой стороны, по словам замминистра, равной степени неправильно было бы предполагать, что "Россия на этой площадке по каким-то причинам отойдёт от своей линии, которая в последние недели многократно излагалась публично и за закрытыми дверями - логика нашей позиции неоспорима".
"Мы исходим из того, что во всяком случае большинство участников договора признаёт этот факт", - добавил Рябков.