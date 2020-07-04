Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573885087.html
В доме престарелых в Японии нашли тела 14 человек
Четырнадцать человек без признаков жизни обнаружены в доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, где после сильных ливней начались паводки,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:32
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:127:2628:1605_1400x0_80_0_0_7f3e564640d78a4b2d6b71973c6aeeb4.jpg
https://ria.ru/20200704/1573881876.html
1
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:127:2628:1605_1400x0_80_0_0_7f3e564640d78a4b2d6b71973c6aeeb4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:0:2400:1799_1400x0_80_0_0_3ead8b22424510e352ea67b4ce749fc9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:0:1800:1799_1400x0_80_0_0_57492655ac13919259b19df8586e09d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, в мире

В доме престарелых в Японии нашли тела 14 человек

11:28 04.07.2020 (обновлено: 15:32 04.07.2020)
9471
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл — РИА Новости. Четырнадцать человек без признаков жизни обнаружены в доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, где после сильных ливней начались паводки, сообщило агентство Киодо.
Указывается, что люди находятся "в состоянии остановки сердца и легких". В Японии констатировать смерть могут только врачи, спасатели же фиксируют внешние признаки состояния человека при его обнаружении.
Ранее сообщалось о десяти пропавших без вести, а еще двое были найдены на месте схода оползня также в состоянии остановки сердца и легких.
В префектурах Кумамото и Кагосима до сих пор сохраняется рекомендация к эвакуации для 300 тысяч человек из-за опасности оползней, хотя дожди утихли.
Жители города в Японии во время непогоды
Вчера, 09:35
В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек
В результате ливневых дождей, которые шли в этом регионе в пятницу и субботу, в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщается об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов — в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Из-за того, что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов бедствия.
В район ЧП, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, направлены десять тысяч военных Сил самообороны страны.
2184526
Обсудить 1
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Люди на набережной в Берлине
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек
Автомобиль Следственного комитета России
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против трех судей
Перелом ноги
Россияне стали чаще ломать руки и ноги
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Пара во время сна
Названы самые опасные позы для сна
Отдыхающие на пляже в Нью-Йорке
Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой
Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
Индиец носит защитную маску из золота за четыре тысячи долларов
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Мороженое в рожке
Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
Лента новостейМолния