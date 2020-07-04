https://ria.ru/20200704/1573885087.html
В доме престарелых в Японии нашли тела 14 человек
Четырнадцать человек без признаков жизни обнаружены в доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, где после сильных ливней начались паводки,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:28
2020-07-04T15:32
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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япония, в мире
ТОКИО, 4 июл — РИА Новости.
Четырнадцать человек без признаков жизни обнаружены в доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, где после сильных ливней начались паводки, сообщило агентство Киодо
.
Указывается, что люди находятся "в состоянии остановки сердца и легких". В Японии констатировать смерть могут только врачи, спасатели же фиксируют внешние признаки состояния человека при его обнаружении.
Ранее сообщалось о десяти пропавших без вести, а еще двое были найдены на месте схода оползня также в состоянии остановки сердца и легких.
В префектурах Кумамото и Кагосима до сих пор сохраняется рекомендация к эвакуации для 300 тысяч человек из-за опасности оползней, хотя дожди утихли.
В результате ливневых дождей, которые шли в этом регионе в пятницу и субботу, в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщается об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов — в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Из-за того, что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов бедствия.
В район ЧП, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, направлены десять тысяч военных Сил самообороны страны.