Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов сообщил РИА Новости, что не стоит беспокоиться о его здоровье, так как он чувствует себя нормально.
Ранее в СМИ появилась информация, что врачи оказывают Хазанову экстренную помощь из-за проблем с сердцем и принимают решение о госпитализации. Хазанов в разговоре с РИА Новости в пятницу опроверг эти сведения, сообщив, что чувствует себя хорошо. Позднее в СМИ сообщалось, что артисту стало хуже.
Вчера, 03:27КультураСМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
"Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной", - рассказал Хазанов.
Хазанов - известный российский актер и телеведущий, является художественным руководителем Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии РФ, в 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР.