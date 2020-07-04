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Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов сообщил РИА Новости, что не стоит беспокоиться о его здоровье, так как он чувствует себя нормально. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:17
геннадий хазанов
рсфср
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
геннадий хазанов, рсфср

Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия

11:17 04.07.2020
3271
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГеннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Геннадий Хазанов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов сообщил РИА Новости, что не стоит беспокоиться о его здоровье, так как он чувствует себя нормально.
Ранее в СМИ появилась информация, что врачи оказывают Хазанову экстренную помощь из-за проблем с сердцем и принимают решение о госпитализации. Хазанов в разговоре с РИА Новости в пятницу опроверг эти сведения, сообщив, что чувствует себя хорошо. Позднее в СМИ сообщалось, что артисту стало хуже.
Геннадий Хазанов
Вчера, 03:27Культура
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
"Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной", - рассказал Хазанов.
Хазанов - известный российский актер и телеведущий, является художественным руководителем Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии РФ, в 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР.
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Геннадий ХазановРСФСР
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