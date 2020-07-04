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В Кабардино-Балкарии от COVID-19 вылечились более 76 процентов заболевших
Почти 4 тысячи или больше 76% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр)

В Кабардино-Балкарии от COVID-19 вылечились более 76 процентов заболевших

11:16 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Почти 4 тысячи или больше 76% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 56 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5204 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 94 пациента, всего выздоровевших – 3997", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в госпиталях в республике находятся 1165 человек, из которых 58 больных – в реанимациях.
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Отмечается, что количество пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, за последнее время сократилось на 4,7%. "За последнюю неделю количество госпитализаций сократилось на 15,2%. В два раза снизилось число пациентов с объемом поражения легких до 60%, а также количество вызовов скорой помощи по поводу тяжелых состояний, связанных с коронавирусной инфекцией", - уточняет штаб.
По его данным, в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
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