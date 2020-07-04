В Кабардино-Балкарии от COVID-19 вылечились более 76 процентов заболевших

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Почти 4 тысячи или больше 76% выявленных заразившихся коронавирусом в Почти 4 тысячи или больше 76% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 56 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5204 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 94 пациента, всего выздоровевших – 3997", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в госпиталях в республике находятся 1165 человек, из которых 58 больных – в реанимациях.

Отмечается, что количество пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, за последнее время сократилось на 4,7%. "За последнюю неделю количество госпитализаций сократилось на 15,2%. В два раза снизилось число пациентов с объемом поражения легких до 60%, а также количество вызовов скорой помощи по поводу тяжелых состояний, связанных с коронавирусной инфекцией", - уточняет штаб.

По его данным, в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.