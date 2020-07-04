https://ria.ru/20200704/1573884824.html
В Кабардино-Балкарии от COVID-19 вылечились более 76 процентов заболевших
Почти 4 тысячи или больше 76% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:16
2020-07-04T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр)
НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости.
Почти 4 тысячи или больше 76% выявленных заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии
уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 56 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5204 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 94 пациента, всего выздоровевших – 3997", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в госпиталях в республике находятся 1165 человек, из которых 58 больных – в реанимациях.
Отмечается, что количество пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, за последнее время сократилось на 4,7%. "За последнюю неделю количество госпитализаций сократилось на 15,2%. В два раза снизилось число пациентов с объемом поражения легких до 60%, а также количество вызовов скорой помощи по поводу тяжелых состояний, связанных с коронавирусной инфекцией", - уточняет штаб.
По его данным, в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.