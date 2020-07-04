https://ria.ru/20200704/1573884794.html
Синоптик объяснил появление "торнадо" в Орехово-Зуево
Напоминающее торнадо облако-воронка, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков, повисло в пятницу вечером над московским районом Орехово-Зуево, рассказал... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:16
2020-07-04T14:05
михаил леус
орехово-зуево
общество
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орехово-зуево
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, орехово-зуево, общество
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Напоминающее торнадо облако-воронка, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков, повисло в пятницу вечером над московским районом Орехово-Зуево
, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
.
Ранее в Сети появились фото, на которых был запечатлен якобы торнадо, который образовался в Орехово-Зуево.
"Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча. Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых (облаках. — Прим. ред.), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью", — сообщил Леус.
Синоптик отметил, что если бы такое облако развилось окончательно, то это могло бы привести к шквалу, сильному ветру, "но в данной ситуации это была просто красивая картинка".
На вопрос, может ли в Москве
образоваться реальный торнадо, Леус ответил утвердительно.