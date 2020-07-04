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Синоптик объяснил появление "торнадо" в Орехово-Зуево
Напоминающее торнадо облако-воронка, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков, повисло в пятницу вечером над московским районом Орехово-Зуево, рассказал... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:05
михаил леус
орехово-зуево
общество
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РИА Новости
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михаил леус, орехово-зуево, общество

Синоптик объяснил появление "торнадо" в Орехово-Зуево

11:16 04.07.2020 (обновлено: 14:05 04.07.2020)
11222
© Фото очевидцаПриродное явление в Орехово-Зуево
Природное явление в Орехово-Зуево
© Фото очевидца
Природное явление в Орехово-Зуево
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Напоминающее торнадо облако-воронка, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков, повисло в пятницу вечером над московским районом Орехово-Зуево, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее в Сети появились фото, на которых был запечатлен якобы торнадо, который образовался в Орехово-Зуево.
"Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча. Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых (облаках. — Прим. ред.), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью", — сообщил Леус.
Синоптик отметил, что если бы такое облако развилось окончательно, то это могло бы привести к шквалу, сильному ветру, "но в данной ситуации это была просто красивая картинка".
На вопрос, может ли в Москве образоваться реальный торнадо, Леус ответил утвердительно.
34728046
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Михаил ЛеусОрехово-ЗуевоОбщество
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