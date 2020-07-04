Синоптик объяснил появление "торнадо" в Орехово-Зуево

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Напоминающее торнадо облако-воронка, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков, повисло в пятницу вечером над московским районом Напоминающее торнадо облако-воронка, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков, повисло в пятницу вечером над московским районом Орехово-Зуево , рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

Ранее в Сети появились фото, на которых был запечатлен якобы торнадо, который образовался в Орехово-Зуево.

Ужасающая красота природы в подмосковном Орехово-Зуево pic.twitter.com/PBJVFBKm8y — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) July 3, 2020

"Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча. Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых (облаках. — Прим. ред.), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью", — сообщил Леус.

Синоптик отметил, что если бы такое облако развилось окончательно, то это могло бы привести к шквалу, сильному ветру, "но в данной ситуации это была просто красивая картинка".