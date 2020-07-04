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В степных районах Кабардино-Балкарии ожидается жара до 38 градусов
Жара до 38 градусов ожидается в ближайшие три дня на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает в субботу региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:13
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В степных районах Кабардино-Балкарии ожидается жара до 38 градусов

11:13 04.07.2020
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкПлато Иналсырт в Кабардино-Балкарии
Плато Иналсырт в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Плато Иналсырт в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Жара до 38 градусов ожидается в ближайшие три дня на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает в субботу региональное ГУ МЧС РФ.
"С 4 по 6 июля в период с 14 до 18 часов в степных районах республики (Прохладненском, Майском, Терском и Лескенском) ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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