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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573884699.html
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек
За все время пандемии от коронавируса в России умерли более десяти тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200704/1573881677.html
https://ria.ru/20200408/1569762095.html
А число умерших от онкологии, за время карантина, когда все эти лечебные учреждения не работали как надо???
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А в дорожных авариях ежегодно гибнет более 30-ти тысяч человек. А от наркомании...
36
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

11:10 04.07.2020 (обновлено: 11:43 04.07.2020)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. За все время пандемии от коронавируса в России умерли более десяти тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
За последние сутки умерли 168 человек. Общее количество связанных с коронавирусом летальных исходов составило 10 027 человек.
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При этом более 446 тысяч пациентов уже выписались из больниц. Всего зараженных COVID-19 в России насчитывается 674 515 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире насчитывается свыше десяти с половиной миллионов зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались по меньшей мере 512 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
А число умерших от онкологии, за время карантина, когда все эти лечебные учреждения не работали как надо???
4 июля, 11:43
Константин Иванов
4203313
А в дорожных авариях ежегодно гибнет более 30-ти тысяч человек. А от наркомании...
4 июля, 12:01
nnop300
3111003
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