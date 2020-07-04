Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. За все время пандемии от . За все время пандемии от коронавируса в России умерли более десяти тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки умерли 168 человек. Общее количество связанных с коронавирусом летальных исходов составило 10 027 человек.

При этом более 446 тысяч пациентов уже выписались из больниц. Всего зараженных COVID-19 в России насчитывается 674 515 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире насчитывается свыше десяти с половиной миллионов зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались по меньшей мере 512 тысяч человек.