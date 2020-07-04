В ВСУ выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 170 человек, выздоровел 358 человек, сообщил в субботу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ

"За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них четыре военнослужащих находятся на лечении в больнице… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на субботу в ВСУ болеют 170 человек, выздоровел 358, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 478 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 47 677 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 227 человек, выздоровели 21 155 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.