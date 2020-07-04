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Распространение нового коронавируса
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В ВСУ выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 170 человек, выздоровел 358 человек, РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

11:09 04.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 170 человек, выздоровел 358 человек, сообщил в субботу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них четыре военнослужащих находятся на лечении в больнице… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, по состоянию на субботу в ВСУ болеют 170 человек, выздоровел 358, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 478 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 47 677 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 227 человек, выздоровели 21 155 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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