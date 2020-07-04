Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573884546.html
В гостиничном комплексе в Красноярске загорелась крыша кафе
Крыша кафе в гостиничном комплексе "Каштак" горит в Красноярске на площади 80 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150122/64/1501226455_0:15:800:465_1400x0_80_0_0_84a04b19c009bd3529471d964a4c0543.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095669.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150122/64/1501226455_0:15:800:465_1400x0_80_0_0_84a04b19c009bd3529471d964a4c0543.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150122/64/1501226455_0:0:708:530_1400x0_80_0_0_d65719744ef3c5ae731cbd606f81414e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150122/64/1501226455_30:0:560:530_1400x0_80_0_0_e0fe21db3f24a5d017d82aae17a2b4d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия

В гостиничном комплексе в Красноярске загорелась крыша кафе

11:05 04.07.2020 (обновлено: 11:07 04.07.2020)
289
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС Росси
Сотрудники противопожарной службы МЧС Росси
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС Росси. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Крыша кафе в гостиничном комплексе "Каштак" горит в Красноярске на площади 80 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
"Поступило сообщение о загорании в гостиничном комплексе "Каштак"… Горит кровля отдельно стоящего кафе, площадь 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что пожар уже локализован на площади 80 квадратных метров, угрозы распространения нет, пострадавших нет. На месте работают 22 человека и 6 единиц техники.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
18 июня, 03:53
В центре Москвы произошел пожар на крыше двухэтажного здания
000000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 77
Плато Иналсырт в Кабардино-Балкарии
В степных районах Кабардино-Балкарии ожидается жара до 38 градусов
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
В ВСУ выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму
Медики
В Свердловской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Число умерших пациентов с COVID-19 в Калининградской области достигло 39
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
Момент смертельного ДТП на АЗС в Самаре попал на видео
Сотрудник лаборатории
В Австралии изолировали жителей девяти домов из-за вспышки COVID-19
Врачи в госпитале
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 97 пациентов с коронавирусом
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Москве отметили снижение темпов заболеваемости коронавирусом
Полицейский в Сомали
При взрыве на юго-западе Сомали пострадали пять человек
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 117 пациентов с коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Кабардино-Балкарии от COVID-19 вылечились более 76 процентов заболевших
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Лента новостейМолния