В гостиничном комплексе в Красноярске загорелась крыша кафе

"Поступило сообщение о загорании в гостиничном комплексе "Каштак"… Горит кровля отдельно стоящего кафе, площадь 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что пожар уже локализован на площади 80 квадратных метров, угрозы распространения нет, пострадавших нет. На месте работают 22 человека и 6 единиц техники.