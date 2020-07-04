https://ria.ru/20200704/1573884546.html
В гостиничном комплексе в Красноярске загорелась крыша кафе
Крыша кафе в гостиничном комплексе "Каштак" горит в Красноярске на площади 80 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:05
2020-07-04T11:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573095669.html
красноярский край
красноярск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия