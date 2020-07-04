https://ria.ru/20200704/1573884445.html
В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 77
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 74 до 77, выздоровели более 2,8 тысячи человек, сообщает РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:04
2020-07-04T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область
ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости.
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области
за сутки выросло с 74 до 77, выздоровели более 2,8 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 3 июля количество летальных случаев выросло до 74.
"Семьдесят семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 42 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3795 случаев COVID-19.
"Со вчерашнего дня выздоровели 94 человека. Всего 2805 заболевших излечились от инфекции", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.