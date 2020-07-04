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В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 77
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 74 до 77, выздоровели более 2,8 тысячи человек, сообщает РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:04
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область

В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 77

11:04 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 74 до 77, выздоровели более 2,8 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 3 июля количество летальных случаев выросло до 74.
"Семьдесят семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 42 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3795 случаев COVID-19.
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"Со вчерашнего дня выздоровели 94 человека. Всего 2805 заболевших излечились от инфекции", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская область
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