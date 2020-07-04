В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 77

Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 74 до 77, выздоровели более 2,8 тысячи человек, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 3 июля количество летальных случаев выросло до 74.

"Семьдесят семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Тверской области подтверждено 42 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3795 случаев COVID-19.

"Со вчерашнего дня выздоровели 94 человека. Всего 2805 заболевших излечились от инфекции", - говорится в сообщении.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.