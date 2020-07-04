В Свердловской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области , таким образом число летальных случаев выросло до 119, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

"Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 119", - говорится в сообщении.

За сутки в области зафиксировано 268 случаев заражения COVID-19. Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Ачитского, Алапаевского городских округов, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ивдель, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Всего в регионе зарегистрировано 13 767 случаев новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.

В пятницу главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью как стабильную.

"Мы находимся на устойчивом плато, хотя немножко пошли колебания последние два дня. Но фиксируются хорошие показатели: уменьшается количество больных детей, больше бессимптомных форм, за счет выписок освобождается коечный фонд для новых госпитализаций", - цитирует штаб Харитонова.

Состояние 149 госпитализированных оценивается как тяжелое, 119 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов - 654. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписан 261 человек. Всего уральские врачи вылечили 8197 пациентов, отмечает штаб.