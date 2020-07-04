https://ria.ru/20200704/1573884288.html
В Москве отметили снижение темпов заболеваемости коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в Москве почти на 10% меньше, чем неделю назад, уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600, сообщили РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:58
2020-07-04T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Число новых случаев COVID-19 в Москве
почти на 10% меньше, чем неделю назад, уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
в Москве.
"В столице подтверждено 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 9,3% меньше, чем неделю назад. Уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600", - сообщили в штабе.
Отмечается, что 45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет.
Кроме того еще 5,4% – это люди старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.