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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573884288.html
В Москве отметили снижение темпов заболеваемости коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в Москве почти на 10% меньше, чем неделю назад, уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600, сообщили РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве отметили снижение темпов заболеваемости коронавирусом

10:58 04.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве почти на 10% меньше, чем неделю назад, уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 9,3% меньше, чем неделю назад. Уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600", - сообщили в штабе.
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
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Отмечается, что 45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет.
Кроме того еще 5,4% – это люди старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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