В Москве отметили снижение темпов заболеваемости коронавирусом

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Число новых случаев COVID-19 в Москве почти на 10% меньше, чем неделю назад, уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 9,3% меньше, чем неделю назад. Уже четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600", - сообщили в штабе.

Отмечается, что 45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет.

Кроме того еще 5,4% – это люди старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших - дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — отметили в штабе.