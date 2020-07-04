В Австралии изолировали жителей девяти домов из-за вспышки COVID-19

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Рекордные за три месяца 108 случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в австралийском штате Виктория за последние 24 часа, власти полностью изолировали почти три тысячи жителей девяти многоквартирных домов, сообщает телеканал 9 News.
"Сегодняшние цифры — второй по величине прирост подтвержденных случаев с того момента, как все началось, и самый большой скачок с 28 марта. Эти цифры показывают, что мы все еще на краю пропасти. <...> Мы знаем, что многие из этих случаев приходятся на определенные сообщества. <...> С этой минуты эти жилищные комплексы, которые включают девять объектов, будут закрыты и изолированы. Жители должны оставаться в своих домах, <...> единственные, кому можно будет входить и выходить, будут те, кто оказывает основные услуги", — говорится в заявлении премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса, опубликованном в его твиттере.
Statement from the Premier on further local restrictions. pic.twitter.com/ZT9roaMwlP— Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) July 4, 2020
Все дома находятся в пригородах Мельбурна. Почти трем тысячам жильцов будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тестирование.
Ранее власти Виктории на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 попросили Министерство обороны и власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших австралийских городов — Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число случаев заражения COVID-19.
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