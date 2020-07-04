Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573884093.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 97 пациентов с коронавирусом
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 558 человек, у 97 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:47
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 97 пациентов с коронавирусом

10:47 04.07.2020
227
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 558 человек, у 97 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 558 человек (в том числе 17 в реанимации), из них: 166 человек с подозрением на COVID/97 случаев подтверждено лабораторно, из них: 10/10 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 5/5 человек в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала она соцсети Facebook.
Краснова добавила, что в больницу за сутки поступили 65 человек, из них 19 с коронавирусной инфекцией. Выписаны 98 пациентов, из них 24 с выздоровлением по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 117 пациентов с коронавирусом
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 410 человек с коронавирусом
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Москве отметили снижение темпов заболеваемости коронавирусом
Фельдшер скорой медицинской помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 77
Полицейский в Сомали
При взрыве на юго-западе Сомали пострадали пять человек
Медики
В Свердловской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки умерли 168 больных COVID-19
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В московском штабе по защите бизнеса рассказали о поступающих обращениях
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выписали 8986 человек после COVID-19
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве зафиксировали наименьший темп прироста новых случаев COVID-19
Сотрудники противопожарной службы МЧС Росси
В гостиничном комплексе в Красноярске загорелась крыша кафе
Сотрудник лаборатории
В Австралии изолировали жителей девяти домов из-за вспышки COVID-19
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся 339 пациентов с коронавирусом
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Лента новостейМолния