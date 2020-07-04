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Распространение нового коронавируса
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В московском центре "Вороновское" лечатся 117 пациентов с коронавирусом
Более 115 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:45
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В московском центре "Вороновское" лечатся 117 пациентов с коронавирусом

10:45 04.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 115 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"Из них: с диагнозом пневмония – 117, подтверждённых с COVID – 117, с кислородной поддержкой – 79, на ИВЛ – два. Вчера умерли две женщины в возрасте 80 и 97 лет с положительным COVID", - написал он в Facebook.
Он добавил, что за сутки поступили 10 пациентов, выписались 15 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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