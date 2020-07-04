В Филатовской больнице в Москве лечатся более 410 человек с коронавирусом

Днем ранее он информировал о 450 пациентах с подтвержденным коронавирусом, всего на лечении было 950 человек.

"Сводка на утро 04.07.20. Всего на лечении: 951. Из них с диагнозами внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 924. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 411. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 14. В ОРИТ: 140. На ИВЛ: 54", - написал Вечорко в соцсети Facebook.