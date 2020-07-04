https://ria.ru/20200704/1573883740.html
В Москве зафиксировали наименьший темп прироста новых случаев COVID-19
На Чукотке не зафиксировали за сутки новых случаев коронавируса, наименьший темп (0,3%) в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:35
2020-07-04T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_0:482:2783:2047_1400x0_80_0_0_189794b0bda980dd7c9a1c97cc9dcc76.jpg
чукотка
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_0:482:2783:2047_1400x0_80_0_0_189794b0bda980dd7c9a1c97cc9dcc76.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c4bcc5ee429c1fbbfdd925a44693170b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_119:415:1751:2047_1400x0_80_0_0_7906612c214312eabbe377b6f40f1972.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, москва
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
На Чукотке не зафиксировали за сутки новых случаев коронавируса, наименьший темп (0,3%) в Москве
, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО - 0%, 2. г. Москва - 0,3%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика - 0,5%, 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,7%, 5. Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Крым - 0,8%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.