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В Москве зафиксировали наименьший темп прироста новых случаев COVID-19
На Чукотке не зафиксировали за сутки новых случаев коронавируса, наименьший темп (0,3%) в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, москва

В Москве зафиксировали наименьший темп прироста новых случаев COVID-19

10:35 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На Чукотке не зафиксировали за сутки новых случаев коронавируса, наименьший темп (0,3%) в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО - 0%, 2. г. Москва - 0,3%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика - 0,5%, 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,7%, 5. Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Крым - 0,8%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаМосква
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