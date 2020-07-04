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Распространение нового коронавируса
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Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 680, Подмосковье — 275, Ханты-Мансийском автономном округе — 273, сообщили журналистам в РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
общество
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ханты-мансийский автономный округ
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877986_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5e31e1e786e21820a0bcfe5c9355a822.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), общество

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве

10:34 04.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 680, Подмосковье — 275, Ханты-Мансийском автономном округе — 273, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 680, 2. Московская область - 275, 3. Ханты-Мансийский АО - 273", - говорится в сообщении.
Также 271 новый случай зарегистрирован в Санкт-Петербурге, 268 - в Свердловской области, 235 - в Иркутской области.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Севастополе - три, в Ненецком автономно округе - два, в Еврейской автономной области - два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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