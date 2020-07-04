Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве

Также 271 новый случай зарегистрирован в Санкт-Петербурге, 268 - в Свердловской области, 235 - в Иркутской области.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Севастополе - три, в Ненецком автономно округе - два, в Еврейской автономной области - два.