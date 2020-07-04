В России за сутки выписали 8986 человек после COVID-19

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России за день выписаны после лечения коронавируса 8986 человек, всего выздоровели 446 879, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 986 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 446 879", - говорится в сообщении.