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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573883631.html
В России за сутки выписали 8986 человек после COVID-19
В России за день выписаны после лечения коронавируса 8986 человек, всего выздоровели 446 879, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), ставропольский край

В России за сутки выписали 8986 человек после COVID-19

10:34 04.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В России за день выписаны после лечения коронавируса 8986 человек, всего выздоровели 446 879, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 986 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 446 879", - говорится в сообщении.
В частности, 1620 человек выписаны в Москве, 458 - в Подмосковье, 448 - в Ставропольском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Ставропольский край
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