В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В 84 российских регионах за сутки выявили 6632 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве — 680, Подмосковье — 275, Ханты-Мансийском административном округе — 273, Санкт-Петербурге — 271 и Свердловской области — 268. Меньше всего — в Севастополе (трое заболевших), Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области (по два случая). Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка.
У 1960 новых пациентов (29,6 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет.
За сутки умерли 168 человек, 8986 выздоровели и выписаны из больниц.
За все время пандемии в России коронавирусом заразились 674 515 человек, из них 10 027 умерли, вылечились 446 879 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.