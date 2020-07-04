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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573883494.html
В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки выявили 6632 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573447990_0:0:3164:1779_1400x0_80_0_0_13a8bae08d191576ff7b59cc74ab8599.jpg
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Не верит тот, кто не видел, кто не работал в "красной зоне".
55
Пойдите напишите это в соцсетях или на новостном ресурсе в США..может хоть получите по кастрюле
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573447990_0:0:3164:1779_1400x0_80_0_0_13a8bae08d191576ff7b59cc74ab8599.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом

10:32 04.07.2020 (обновлено: 11:24 04.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В 84 российских регионах за сутки выявили 6632 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве — 680, Подмосковье — 275, Ханты-Мансийском административном округе — 273, Санкт-Петербурге — 271 и Свердловской области — 268. Меньше всего — в Севастополе (трое заболевших), Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области (по два случая). Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка.
Коронавирус
2 июля, 08:00РИА Наука
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У 1960 новых пациентов (29,6 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет.
За сутки умерли 168 человек, 8986 выздоровели и выписаны из больниц.
За все время пандемии в России коронавирусом заразились 674 515 человек, из них 10 027 умерли, вылечились 446 879 пациентов.
Согласно статистике ВОЗ, всего в мире насчитывается свыше 10,5 миллиона инфицированных, как минимум 512 тысяч скончались. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Не верит тот, кто не видел, кто не работал в "красной зоне".
4 июля, 10:49
Vasya Ivanov
41110111
Пойдите напишите это в соцсетях или на новостном ресурсе в США..может хоть получите по кастрюле
4 июля, 10:42
Александр Бородин
22201213
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