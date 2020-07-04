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В Липецкой области число жертв COVID-19 выросло до 18
Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 18-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:47
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область

В Липецкой области число жертв COVID-19 выросло до 18

10:24 04.07.2020 (обновлено: 10:47 04.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 18-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на 3 июля, в регионе скончались 17 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
"Женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецкой области. Умершая проживала в Тербунском районе. Ей было 69 лет. В регионе это уже 18-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, у пациентки была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
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"В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.
За последние сутки в Липецкой области зафиксировано 35 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3923 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели, по данным на 3 июля, 2473 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая область
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