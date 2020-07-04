В Липецкой области число жертв COVID-19 выросло до 18

Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 18-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 18-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области , сообщает администрация региона.

По данным на 3 июля, в регионе скончались 17 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.

"Женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецкой области. Умершая проживала в Тербунском районе. Ей было 69 лет. В регионе это уже 18-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, у пациентки была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

"В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.

За последние сутки в Липецкой области зафиксировано 35 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3923 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели, по данным на 3 июля, 2473 человека.