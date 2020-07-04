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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573883124.html
В Армении выявили 580 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 580 и достигло 27,9 тысячи, еще 8 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении выявили 580 новых случаев заражения коронавирусом

10:20 04.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 580 и достигло 27,9 тысячи, еще 8 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В пятницу власти республики сообщали о 27 320 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 469 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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Число заразившихся коронавирусом в Армении превысило 27 тысяч человек
"В Армении подтверждены 27 900 случаев коронавируса. Вылечились 15 935 пациентов. Скончались 477 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 331 пациент, проведены 120 245 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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