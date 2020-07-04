В Москве началось прощание с актером Виктором Проскуриным

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом РСФСР Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным началось в субботу в Москве в Театральном институте имени Щукина, где учился актер, передает корреспондент РИА Новости.

Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни.

Гроб с телом актера установлен в зале на сцене в окружении венков и цветов.

Одними из первых пришли проститься актер Александр Балуев, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Виктор учился на год младше меня в Щукинском, мы общались, дружили, ухаживали за девушками. После училища мы снимались вместе, в частности, три года в белорусской многосерийной картине "Время выбрало нас". Витя - очень талантливый актер, а по жизни он был миротворец", - сказал журналистам Герасимов.

Вдова актера Ирина Хонда рассказала журналистам, что, несмотря на внешнюю суровость, Проскурин был очень нежным и веселым человеком.

"Виктор был настоящим человеком, цельным, ироничным, с блестящим чувством юмора", - сказал журналистам актер Георгий Мартиросян.

Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола ("Ленком"), где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.