https://ria.ru/20200704/1573883044.html
В Москве началось прощание с актером Виктором Проскуриным
Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным началось в субботу в Москве в Театральном институте имени Щукина, где учился актер, передает... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:19
2020-07-04T11:02
виктор проскурин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор проскурин, москва, общество
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным
началось в субботу в Москве в Театральном институте имени Щукина, где учился актер, передает корреспондент РИА Новости.
Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни.
Гроб с телом актера установлен в зале на сцене в окружении венков и цветов.
Одними из первых пришли проститься актер Александр Балуев, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
"Виктор учился на год младше меня в Щукинском, мы общались, дружили, ухаживали за девушками. После училища мы снимались вместе, в частности, три года в белорусской многосерийной картине "Время выбрало нас". Витя - очень талантливый актер, а по жизни он был миротворец", - сказал журналистам Герасимов.
Вдова актера Ирина Хонда рассказала журналистам, что, несмотря на внешнюю суровость, Проскурин был очень нежным и веселым человеком.
"Виктор был настоящим человеком, цельным, ироничным, с блестящим чувством юмора", - сказал журналистам актер Георгий Мартиросян.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола ("Ленком"), где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других.