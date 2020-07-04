Глава Group-IB считает, что школьники могут устроить киберсюрпризы на ЕГЭ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские школьники могут устроить киберсюрпризы в период ЕГЭ, например, заранее подсмотреть задания по экзаменам, предположил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
В апреле Сачков сообщил, что в случае проведения ЕГЭ в 2020 году в удаленном формате российские школьники могут устроить "большие киберсюрпризы". Однако власти РФ приняли решение провести экзамен в очном формате. Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.
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Отвечая на вопрос, стоит ли все же ожидать сюрпризов от школьников, Сачков сказал: "То, что ЕГЭ не взломают, - не факт. Я думаю, киберхулиганы могут провести атаки и понять, как выглядят задания".
"Важно понимать, что все последние годы школьники параллельно с учебой этот вопрос изучали. Сейчас, когда время ЕГЭ отсрочено и все школьники превратились в большой условный нейромозг, очень многие из них решают эту задачу. А с учетом того, что школьники выигрывают олимпиады по информатике, математике, я думаю, что этот нейромозг может быть значительно сильнее людей, которые отвечают за информационную безопасность при проведении ЕГЭ, даже элементарно по численности", - пояснил он.
"Это история изобретательства в России - когда человек загнан в угол, ему нужно что-то решить. А представьте теперь, что все школьники могут общаться через интернет, и у них есть единая задача. Поэтому даже если ЕГЭ пройдет офлайн - я люблю поспорить - готов поспорить, что будут сюрпризы 100%. Я не знаю, как выглядит система безопасности ЕГЭ, и это плохо. Было бы неплохо экспертному сообществу принять участие в тестировании ее безопасности", - добавил Сачков.
Глава Group-IB отметил, что в период самоизоляции были зафиксированы разные киберхулиганства со стороны школьников, включая DDoS-атаки, угон аккаунтов учителей для срыва уроков. "Что мы видели - DDoS на внешний IP-адрес учителя, угон аккаунтов, смена паролей, шифрование, атаки на электронные дневники, изменение оценок и так далее. ... На сколько выросло число таких атак - подсчитать сложно, это массовая история, требующая времени. У меня сейчас на телефоне на эту тему более 300 сообщений, на которые я не успеваю ответить физически", - сказал он.
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