Глава Group-IB считает, что школьники могут устроить киберсюрпризы на ЕГЭ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские школьники могут устроить киберсюрпризы в период ЕГЭ, например, заранее подсмотреть задания по экзаменам, предположил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Российские школьники могут устроить киберсюрпризы в период ЕГЭ, например, заранее подсмотреть задания по экзаменам, предположил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB , специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков

В апреле Сачков сообщил, что в случае проведения ЕГЭ в 2020 году в удаленном формате российские школьники могут устроить "большие киберсюрпризы". Однако власти РФ приняли решение провести экзамен в очном формате. Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

Отвечая на вопрос, стоит ли все же ожидать сюрпризов от школьников, Сачков сказал: "То, что ЕГЭ не взломают, - не факт. Я думаю, киберхулиганы могут провести атаки и понять, как выглядят задания".

"Важно понимать, что все последние годы школьники параллельно с учебой этот вопрос изучали. Сейчас, когда время ЕГЭ отсрочено и все школьники превратились в большой условный нейромозг, очень многие из них решают эту задачу. А с учетом того, что школьники выигрывают олимпиады по информатике, математике, я думаю, что этот нейромозг может быть значительно сильнее людей, которые отвечают за информационную безопасность при проведении ЕГЭ, даже элементарно по численности", - пояснил он.

"Это история изобретательства в России - когда человек загнан в угол, ему нужно что-то решить. А представьте теперь, что все школьники могут общаться через интернет, и у них есть единая задача. Поэтому даже если ЕГЭ пройдет офлайн - я люблю поспорить - готов поспорить, что будут сюрпризы 100%. Я не знаю, как выглядит система безопасности ЕГЭ, и это плохо. Было бы неплохо экспертному сообществу принять участие в тестировании ее безопасности", - добавил Сачков.