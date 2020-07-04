Правительство одобрило финансирование мероприятий по трудоустройству

Сообщается, что проектом распоряжения предполагается выделение средств на софинансирование в 79 субъектах РФ мероприятий по организации временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, организацию общественных работ для тех, кто ищет работу и кто обратился в органы службы занятости, а также безработных.