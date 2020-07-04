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Правительство одобрило финансирование мероприятий по трудоустройству
Правительство России одобрило выделение средств на проведение в регионах мероприятий по временному трудоустройству россиян, находящихся под угрозой увольнения,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:13
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
правительство рф
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РИА Новости
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353
60
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), правительство рф

Правительство одобрило финансирование мероприятий по трудоустройству

10:13 04.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на проведение в регионах мероприятий по временному трудоустройству россиян, находящихся под угрозой увольнения, и для безработных, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Роструду из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что проектом распоряжения предполагается выделение средств на софинансирование в 79 субъектах РФ мероприятий по организации временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, организацию общественных работ для тех, кто ищет работу и кто обратился в органы службы занятости, а также безработных.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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