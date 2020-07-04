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75 лет Великой Победы
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Военные и "Юнармия" примут участие в акции "Бессмертный полк"
Военные и "Юнармия" примут участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ, начальник Главного... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:11
75 лет великой победы
россия
юнармия
андрей картаполов
вооруженные силы рф
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РИА Новости
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353
60
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россия, юнармия, андрей картаполов, вооруженные силы рф, общество

Военные и "Юнармия" примут участие в акции "Бессмертный полк"

10:11 04.07.2020
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© Михаил ДудинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк
© Михаил Дудин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Военные и "Юнармия" примут участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году из-за ситуации с коронавирусом был перенесен с 9 мая на 24 июня. Всероссийская акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет 26 июля, в День военно-морского флота России.
"Безусловно. Все граждане Российской Федерации имеют полное право в нем участвовать, и я уверен, что они выполнят свой гражданский долг", - сказал Картаполов в ответ на вопрос, примут ли военные и "Юнармия" участие в акции "Бессмертный полк".
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75 лет Великой ПобедыРоссияЮнармияАндрей КартаполовВооруженные силы РФОбщество
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