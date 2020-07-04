https://ria.ru/20200704/1573882850.html
Военные и "Юнармия" примут участие в акции "Бессмертный полк"
Военные и "Юнармия" примут участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщил журналистам в субботу заместитель министра обороны РФ, начальник Главного... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:11
2020-07-04T10:11
75 лет великой победы
россия
юнармия
андрей картаполов
вооруженные силы рф
общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юнармия, андрей картаполов, вооруженные силы рф, общество