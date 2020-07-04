https://ria.ru/20200704/1573882775.html
Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки
Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:07
2020-07-04T10:07
лондон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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лондон, в мире
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Семь сотрудников полиции Лондона
получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter
полиции.
"Сегодня сотрудники выехали после жалоб о незаконном музыкальном мероприятии в Хаммерсмит и Фулэм... присутствующие встретили полицию враждебно. Семь сотрудников получили ранения", - сообщает полиция.
"Офицеры прибыли на жалобу жителей о большом скоплении людей, шуме, антисоциальном поведении и столкновениях. Подобные собрания незаконны и сопряжены с опасностью для здоровья населения. Насилие, примененное сегодня вечером в отношении сотрудников полиции, неприемлемо, и мы не допустим подобного ни в каких проявлениях", - заявил заместитель помощника комиссара Лоуренс Тейлор.
Он отметил, что собравшиеся бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.
Всех присутствовавших удалось разогнать к 01:15 (03:15 мск), однако для этого полиции потребовалось подкрепление. "Никаких задержаний не производилось", - сообщает полиция.