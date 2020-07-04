Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Семь сотрудников полиции Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.

"Сегодня сотрудники выехали после жалоб о незаконном музыкальном мероприятии в Хаммерсмит и Фулэм... присутствующие встретили полицию враждебно. Семь сотрудников получили ранения", - сообщает полиция.

"Офицеры прибыли на жалобу жителей о большом скоплении людей, шуме, антисоциальном поведении и столкновениях. Подобные собрания незаконны и сопряжены с опасностью для здоровья населения. Насилие, примененное сегодня вечером в отношении сотрудников полиции, неприемлемо, и мы не допустим подобного ни в каких проявлениях", - заявил заместитель помощника комиссара Лоуренс Тейлор.

Он отметил, что собравшиеся бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.