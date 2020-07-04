Правительство одобрило проект о продлении выплат за работу с COVID-19

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило проект распоряжения о полной выплате до 15 сентября стимулирующих средств за работу с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте кабмина.
"О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 1276-р. Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в полном объеме до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании обсудили проект документа о выделении средств регионам, который позволит обеспечить стимулирующие выплаты медработников, участвующих в оказании медпомощи гражданам с COVID-19. Также был рассмотрен проект документа, о выделении в 2020 году бюджетных ассигнований Роспотребнадзору на стимулирующие выплаты служащим Роспотребнадзора и работникам подведомственных ему организаций.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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