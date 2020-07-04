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Правительство одобрило проект о продлении выплат за работу с COVID-19
Правительство России одобрило проект распоряжения о полной выплате до 15 сентября стимулирующих средств за работу с новой коронавирусной инфекцией, сообщается... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:07
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
правительство рф
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353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), правительство рф

Правительство одобрило проект о продлении выплат за работу с COVID-19

10:07 04.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСоциальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило проект распоряжения о полной выплате до 15 сентября стимулирующих средств за работу с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте кабмина.
"О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 1276-р. Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в полном объеме до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании обсудили проект документа о выделении средств регионам, который позволит обеспечить стимулирующие выплаты медработников, участвующих в оказании медпомощи гражданам с COVID-19. Также был рассмотрен проект документа, о выделении в 2020 году бюджетных ассигнований Роспотребнадзору на стимулирующие выплаты служащим Роспотребнадзора и работникам подведомственных ему организаций.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Правительство РФ
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