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Правительство одобрило документ по работам на Екатеринбургской КАД
Правительство России одобрило документ, позволяющий ускорить строительство и реконструкцию участков Екатеринбургской кольцевой автодороги в 2020 году,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:06
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
псковская область
екатеринбург
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), псковская область, екатеринбург, экономика

Правительство одобрило документ по работам на Екатеринбургской КАД

10:06 04.07.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий". Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило документ, позволяющий ускорить строительство и реконструкцию участков Екатеринбургской кольцевой автодороги в 2020 году, сообщается на сайте кабмина.
"О внесении изменений в распределение нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" бюджетам субъектов РФ на 2020 год, утвержденное распоряжением правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3136-р", - говорится в сообщении.
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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - указывается в данных о решении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году ускоренно провести мероприятия по строительству и реконструкции участков Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.
Также кабмин обсудил выделение Минпромторгу средств для субсидий Псковской области и Чувашии. Подчеркивается, что принятие проекта распоряжения позволит повысить качество транспортного обслуживания в данных регионах, а также надежность и безопасность предоставляемых транспортных услуг.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Псковская областьЕкатеринбургЭкономика
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