Правительство одобрило документ по работам на Екатеринбургской КАД

"О внесении изменений в распределение нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" бюджетам субъектов РФ на 2020 год, утвержденное распоряжением правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3136-р", - говорится в сообщении.