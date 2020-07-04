Правительство одобрило документ по работам на Екатеринбургской КАД

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило документ, позволяющий ускорить строительство и реконструкцию участков Екатеринбургской кольцевой автодороги в 2020 году, сообщается на сайте кабмина.
"О внесении изменений в распределение нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" бюджетам субъектов РФ на 2020 год, утвержденное распоряжением правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3136-р", - говорится в сообщении.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - указывается в данных о решении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году ускоренно провести мероприятия по строительству и реконструкции участков Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.
Также кабмин обсудил выделение Минпромторгу средств для субсидий Псковской области и Чувашии. Подчеркивается, что принятие проекта распоряжения позволит повысить качество транспортного обслуживания в данных регионах, а также надежность и безопасность предоставляемых транспортных услуг.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.