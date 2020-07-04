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Правительство одобрило предоставление дотации ЕАО
Правительство РФ одобрило предоставление дотации Еврейской автономной области в 2020 году, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:00
россия
еврейская автономная область
экономика
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россия
еврейская автономная область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, еврейская автономная область, экономика

Правительство одобрило предоставление дотации ЕАО

10:00 04.07.2020
211
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предоставление дотации Еврейской автономной области в 2020 году, сообщается на сайте кабмина.
На заседании рассматривались вопросы о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ.
Подчеркивается, что финансовая поддержка позволит обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Российские рубли
20 июня, 09:16
ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета
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РоссияЕврейская автономная областьЭкономика
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