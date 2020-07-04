https://ria.ru/20200704/1573882454.html
Правительство одобрило предоставление дотации ЕАО
Правительство РФ одобрило предоставление дотации Еврейской автономной области в 2020 году, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:00
2020-07-04T10:00
россия
еврейская автономная область
экономика
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https://ria.ru/20200620/1573220369.html
россия
еврейская автономная область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврейская автономная область, экономика