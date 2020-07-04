В Саратовской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Две трети от 98 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Две трети от 98 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией в регионе возросло до 6844, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умерли 45 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"В регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Среди заболевших 10 контактных лиц, 87 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 63, с признаками ОРВИ - 25, с бессимптомным течением - 10", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что среди новых заболевших трое детей. Из числа новых случаев 65 выявили в Саратове , 15 - в Энгельсском, 11 - в Балаковском, два - в Краснокутском, по одному - в Вольском, Дергачевском, Ершовском, Пугачевском и Саратовском районах области.

В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 6844 человек, из них 3748 выздоровели, в том числе 68 за последние сутки.