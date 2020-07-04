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В Саратовской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Две трети от 98 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией в регионе возросло до РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, саратов

В Саратовской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

09:57 04.07.2020 (обновлено: 09:58 04.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Две трети от 98 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией в регионе возросло до 6844, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 45 пациентов с коронавирусной инфекцией.
"В регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Среди заболевших 10 контактных лиц, 87 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 63, с признаками ОРВИ - 25, с бессимптомным течением - 10", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших трое детей. Из числа новых случаев 65 выявили в Саратове, 15 - в Энгельсском, 11 - в Балаковском, два - в Краснокутском, по одному - в Вольском, Дергачевском, Ершовском, Пугачевском и Саратовском районах области.
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В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 6844 человек, из них 3748 выздоровели, в том числе 68 за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьСаратов
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