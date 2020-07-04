В Японии из-за паводков и оползней пропали без вести десять человек

ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Десять человек пропали без вести в результате наводнений и оползней из-за обильных дождей на юго-западе Десять человек пропали без вести в результате наводнений и оползней из-за обильных дождей на юго-западе Японии , сообщила газета "Майнити"

Добавляется, что у двоих остановка сердца и легких, один человек в тяжелом состоянии.

В префектурах Кумамото Кагосима объявлена или рекомендована эвакуация для 322,5 тысяч человек.

В результате ливневых дождей, которые шли в этом регионе всю ночь и первую половину дня, в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщают об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.

Несмотря на то что дождь стал стихать, сохраняется опасность оползней. Из-за того, что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов бедствия.

В район бедствия помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.