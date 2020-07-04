https://ria.ru/20200704/1573882334.html
В Японии из-за паводков и оползней пропали без вести десять человек
Десять человек пропали без вести в результате наводнений и оползней из-за обильных дождей на юго-западе Японии, сообщила газета "Майнити". РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:57
2020-07-04T10:22
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
в мире
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кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости.
Десять человек пропали без вести в результате наводнений и оползней из-за обильных дождей на юго-западе Японии
, сообщила газета "Майнити"
.
Добавляется, что у двоих остановка сердца и легких, один человек в тяжелом состоянии.
В префектурах Кумамото
и Кагосима
объявлена или рекомендована эвакуация для 322,5 тысяч человек.
В результате ливневых дождей, которые шли в этом регионе всю ночь и первую половину дня, в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщают об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.
Несмотря на то что дождь стал стихать, сохраняется опасность оползней. Из-за того, что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов бедствия.
В район бедствия помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.
По последним данным, без света остаются около 8 тысяч человек.