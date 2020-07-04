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В Японии из-за паводков и оползней пропали без вести десять человек
Десять человек пропали без вести в результате наводнений и оползней из-за обильных дождей на юго-западе Японии, сообщила газета "Майнити". РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T10:22
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире

В Японии из-за паводков и оползней пропали без вести десять человек

09:57 04.07.2020 (обновлено: 10:22 04.07.2020)
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© AP Photo / Mark BakerЛивни в Японии
Ливни в Японии
© AP Photo / Mark Baker
Ливни в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Десять человек пропали без вести в результате наводнений и оползней из-за обильных дождей на юго-западе Японии, сообщила газета "Майнити".
Добавляется, что у двоих остановка сердца и легких, один человек в тяжелом состоянии.
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В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек
В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена или рекомендована эвакуация для 322,5 тысяч человек.
В результате ливневых дождей, которые шли в этом регионе всю ночь и первую половину дня, в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщают об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.
Несмотря на то что дождь стал стихать, сохраняется опасность оползней. Из-за того, что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов бедствия.
В район бедствия помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.
По последним данным, без света остаются около 8 тысяч человек.
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