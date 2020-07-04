В Токио за сутки выявили 131 случай заболевания COVID-19

ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. В Токио выявлен 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в мэрии японской столицы.
Более 100 заболевших в сутки фиксируется в городе третий день подряд. Последний показатель - самый высокий с 25 мая, когда были сняты ограничения в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации. Максимальное число новых случаев было зафиксировано 17 апреля, когда было выявлено 206 заболевших.
Таким образом, всего в японской столице зафиксировано 6654 случая заболевания COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
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