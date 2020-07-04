В Токио за сутки выявили 131 случай заболевания COVID-19

Более 100 заболевших в сутки фиксируется в городе третий день подряд. Последний показатель - самый высокий с 25 мая, когда были сняты ограничения в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации. Максимальное число новых случаев было зафиксировано 17 апреля, когда было выявлено 206 заболевших.