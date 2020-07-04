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В Токио за сутки выявили 131 случай заболевания COVID-19
В Токио выявлен 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в мэрии японской столицы. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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353
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коронавирус covid-19, воз, токио, в мире

В Токио за сутки выявили 131 случай заболевания COVID-19

09:57 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. В Токио выявлен 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в мэрии японской столицы.
Более 100 заболевших в сутки фиксируется в городе третий день подряд. Последний показатель - самый высокий с 25 мая, когда были сняты ограничения в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации. Максимальное число новых случаев было зафиксировано 17 апреля, когда было выявлено 206 заболевших.
Таким образом, всего в японской столице зафиксировано 6654 случая заболевания COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТокиоВ мире
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