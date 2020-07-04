Правозащитники сообщили о 17 задержанных в Белоруссии активистах

"Третьего июля в Беларуси празднуют День Независимости. В различных социальных сетях людей призвали выйти на главные улицы городов и выразить несогласие с тем, как проходит избирательная кампания в Беларуси. Милиция начала задерживать некоторых людей. Всего 3 июля по всей Беларуси было задержано минимум 17 человек", - говорится в сообщении на сайте центра.

В МВД республики сообщали, что в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Большинство задержанных получают наказание в виде штрафов и административного ареста. При этом более двух десятков человек, в том числе политики, блогеры и оппозиционно настроенные активисты, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.