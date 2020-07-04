Правозащитники сообщили о 17 задержанных в Белоруссии активистах

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Минимум 17 оппозиционно настроенных граждан задержаны в Белоруссии в пятницу в ходе празднования Дня независимости, сообщил в субботу не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
Ранее МВД Белоруссии заявляло, что правоохранители в ходе празднования Дня независимости будут пресекать любые провокации, в том числе политического характера, в соответствии с действующим законодательством.
"Третьего июля в Беларуси празднуют День Независимости. В различных социальных сетях людей призвали выйти на главные улицы городов и выразить несогласие с тем, как проходит избирательная кампания в Беларуси. Милиция начала задерживать некоторых людей. Всего 3 июля по всей Беларуси было задержано минимум 17 человек", - говорится в сообщении на сайте центра.
Уточняется также, что задержания прошли в Гомеле, Мостах, Борисове, Бресте, Минске, Молодечно и Могилеве. РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.
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В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Кампания сопровождается задержаниями на пикетах и акциях протеста сторонников претендентов в президенты, альтернативных действующему белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
В МВД республики сообщали, что в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Большинство задержанных получают наказание в виде штрафов и административного ареста. При этом более двух десятков человек, в том числе политики, блогеры и оппозиционно настроенные активисты, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.