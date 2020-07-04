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Команда ЗВО стала лучшей на всероссийском этапе конкурса "Воин мира"
Команда Западного военного округа (ЗВО) заняла первое место во всеармейском этапе конкурса военно-профессионального мастерства "Воин мира", проходящего в рамках РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:47
арми-2020
россия
андрей картаполов
александр лапин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
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арми-2020, россия, андрей картаполов, александр лапин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, безопасность, общество

Команда ЗВО стала лучшей на всероссийском этапе конкурса "Воин мира"

09:47 04.07.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВоенный техник дает отмашку на взлет истребителя Су-27 на аэродроме "Чкаловск" в Калининградской области
Военный техник дает отмашку на взлет истребителя Су-27 на аэродроме Чкаловск в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Военный техник дает отмашку на взлет истребителя Су-27 на аэродроме "Чкаловск" в Калининградской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Команда Западного военного округа (ЗВО) заняла первое место во всеармейском этапе конкурса военно-профессионального мастерства "Воин мира", проходящего в рамках Армейских международных игр-2020.
Церемония награждения победителей состоялась в Окружном доме офицеров Екатеринбурга, в ней принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.
Танки грязи не боятся: скоростные гонки на АрМИ-2020
3 июля, 12:36
Грязи не боятся: гонки "Танковый биатлон" АрМИ-2020 в ПодмосковьеНа полигоне Алабино Западного военного округа в Подмосковье состоялись первые индивидуальные гонки конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями.
"Мне отрадно отметить, что все участники конкурса на протяжении пяти напряженных и насыщенных дней соревнований целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими и гордо именоваться военными профессионалами и мастерами высокого класса. При этом в полной мере были проявлены командный дух, упорство и воля к победе, товарищеская взаимопомощь, выдержка, стойкость и личное мужество, то есть те качества, которые должны быть нравственной основой каждого военнослужащего и воинского коллектива", - сказал генерал-полковник, открывая церемонию награждения.
Второе место на конкурсе заняла команда Воздушно-десантных войск, третье место - команда Центрального военного округа.
Победу в личном зачете совокупно по всем номинациям одержали представитель ЗВО Николай Никитин и представительница Воздушно-десантных войск Екатерина Дайлитко. Награды им вручил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Мастер-оружейник имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева
3 июля, 08:00
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Конкурс проводился с 29 июня по 4 июля в Екатеринбурге. В ходе пяти соревновательных дней военнослужащие приняли участие в интеллектуальном этапе "Эрудит" - определяли лучших в знании военной истории, политической и военной географии и международного гуманитарного права. В рамках спортивного этапа "Атлет" представители 13 команд на полигоне в Свердловской области соревновались в выполнении одиночных и комплексных упражнений на силу, скорость и выносливость.
Литературно-художественный и танцевальный творческий этап "Кавалер (Сударыня)" прошел на сцене Окружного дома офицеров. Конкурсанты представили 70 творческих номеров в четырех номинациях: песня, танец, игра на музыкальных инструментах и художественное чтение. На этапе "Снайпер" судьи оценивали уровень огневой подготовки участников. Военнослужащие выполняли стрельбу из положений лежа, с колена и стоя на время и точность. В рамках заключительного этапа "Профессионал" соревнующиеся продемонстрировали свои умения и навыки, полученные в ходе медицинской и общей боевой подготовки.
Всего в конкурсе военно-профессионального мастерства "Воин мира" приняли участие 78 военнослужащих из 13 команд Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного Флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12-го Главного управления и Военного университета Минобороны, а также Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной гвардии.
Танковый биатлон
3 июля, 07:50
В Подмосковье прошли гонки конкурса "Танковый биатлон" АрМИ-2020
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АрМИ-2020РоссияАндрей КартаполовАлександр ЛапинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбургБезопасностьОбщество
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