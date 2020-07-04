Команда ЗВО стала лучшей на всероссийском этапе конкурса "Воин мира"

"Мне отрадно отметить, что все участники конкурса на протяжении пяти напряженных и насыщенных дней соревнований целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими и гордо именоваться военными профессионалами и мастерами высокого класса. При этом в полной мере были проявлены командный дух, упорство и воля к победе, товарищеская взаимопомощь, выдержка, стойкость и личное мужество, то есть те качества, которые должны быть нравственной основой каждого военнослужащего и воинского коллектива", - сказал генерал-полковник, открывая церемонию награждения.