В Тамбовской области число жертв COVID-19 выросло до 25

Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Две пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Две пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Тамбовской области , общее число летальных случаев в регионе выросло до 25, сообщает обладминистрация.

На 3 июля в Тамбовской области скончались 23 пациента с подтвержденным CОVID-19.

"Женщина 68 лет, жительница Тамбова , страдающая ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом с нарушением ритма, гипертонической болезнью с декомпенсацией сердечной деятельности по тотальному типу, ожирением III cт., перенесшая онкологическое заболевание, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что пациентка поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии и сразу была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на шестой день с момента госпитализации", - говорится в сообщении.

По заключению патологоанатомического исследования, у женщины подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний.

"Женщина 49 лет, жительница Бондарского района, страдающая гипертонической болезнью, атеросклерозом аорты и коронарных артерий, ожирением IV степени с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения наступила смерть", - сообщает администрация региона.

У пациентки также подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19 и развившаяся на фоне гипертонической болезни, ожирения.

"Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.

Всего в регионе 4901 случаев COVID-19, из них 1711 без клинических проявлений. Выздоровели 3316 пациентов.