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В Тамбовской области число жертв COVID-19 выросло до 25
Две пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Тамбовской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 25, сообщает... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:44
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, тамбов

В Тамбовской области число жертв COVID-19 выросло до 25

09:44 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Две пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Тамбовской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 25, сообщает обладминистрация.
На 3 июля в Тамбовской области скончались 23 пациента с подтвержденным CОVID-19.
"Женщина 68 лет, жительница Тамбова, страдающая ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом с нарушением ритма, гипертонической болезнью с декомпенсацией сердечной деятельности по тотальному типу, ожирением III cт., перенесшая онкологическое заболевание, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что пациентка поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии и сразу была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на шестой день с момента госпитализации", - говорится в сообщении.
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По заключению патологоанатомического исследования, у женщины подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний.
"Женщина 49 лет, жительница Бондарского района, страдающая гипертонической болезнью, атеросклерозом аорты и коронарных артерий, ожирением IV степени с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения наступила смерть", - сообщает администрация региона.
У пациентки также подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19 и развившаяся на фоне гипертонической болезни, ожирения.
"Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.
Всего в регионе 4901 случаев COVID-19, из них 1711 без клинических проявлений. Выздоровели 3316 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьТамбов
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