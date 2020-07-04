https://ria.ru/20200704/1573881990.html
В ДТП на МКАД погиб человек
Грузовик съехал в кювет на МКАД в Москве, один человек погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:39
2020-07-04T09:40
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, происшествия
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Грузовик съехал в кювет на МКАД в Москве
, один человек погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 6 утра грузовик следовал по МКАД. По неустановленным причинам водитель потерял управление, выехал в парковочный карман и совершил столкновение с легковой машиной", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в автомобиле людей не было. После этого грузовик съехал в кювет.
"По предварительным данным, один человек, находящийся в кабине, скончался, второй госпитализирован в тяжёлом состоянии", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.