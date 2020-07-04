В ДТП на МКАД погиб человек

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Грузовик съехал в кювет на МКАД в Грузовик съехал в кювет на МКАД в Москве , один человек погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 6 утра грузовик следовал по МКАД. По неустановленным причинам водитель потерял управление, выехал в парковочный карман и совершил столкновение с легковой машиной", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в автомобиле людей не было. После этого грузовик съехал в кювет.

"По предварительным данным, один человек, находящийся в кабине, скончался, второй госпитализирован в тяжёлом состоянии", - отметили в пресс-службе.