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В ДТП на МКАД погиб человек
Грузовик съехал в кювет на МКАД в Москве, один человек погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:40
москва
происшествия
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, происшествия

В ДТП на МКАД погиб человек

09:39 04.07.2020 (обновлено: 09:40 04.07.2020)
2135
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Грузовик съехал в кювет на МКАД в Москве, один человек погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 6 утра грузовик следовал по МКАД. По неустановленным причинам водитель потерял управление, выехал в парковочный карман и совершил столкновение с легковой машиной", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в автомобиле людей не было. После этого грузовик съехал в кювет.
"По предварительным данным, один человек, находящийся в кабине, скончался, второй госпитализирован в тяжёлом состоянии", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.
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