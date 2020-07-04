https://ria.ru/20200704/1573881908.html
В Воронежской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области превысило 8,2 тысячи, количество летальных случаев выросло с 47 до 51,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:36
2020-07-04T09:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области
превысило 8,2 тысячи, количество летальных случаев выросло с 47 до 51, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
"В субботу, 4 июля, официально подтверждено заражение 152 человек в регионе. Человек с подтвержденным диагнозом: 8211. Выздоровели: 5944. Умерли: 51", - говорится в сообщении.
Днем ранее в регионе было 47 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, выздоровевших - 5596.
В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.