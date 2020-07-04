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В Воронежской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области превысило 8,2 тысячи, количество летальных случаев выросло с 47 до 51,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:36
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

09:36 04.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области превысило 8,2 тысячи, количество летальных случаев выросло с 47 до 51, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
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"В субботу, 4 июля, официально подтверждено заражение 152 человек в регионе. Человек с подтвержденным диагнозом: 8211. Выздоровели: 5944. Умерли: 51", - говорится в сообщении.
Днем ранее в регионе было 47 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, выздоровевших - 5596.
В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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