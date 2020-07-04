В Воронежской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

"В субботу, 4 июля, официально подтверждено заражение 152 человек в регионе. Человек с подтвержденным диагнозом: 8211. Выздоровели: 5944. Умерли: 51", - говорится в сообщении.

В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.