https://ria.ru/20200704/1573881876.html
В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек
Обильные дожди на юго-западе Японии и вызванная ими угроза схода оползней вынудила местные власти объявить эвакуацию или дать рекомендации к ней для 322,5 тысяч РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:35
2020-07-04T09:35
кумамото (префектура)
япония
в мире
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https://ria.ru/20200704/1573879612.html
кумамото (префектура)
япония
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кумамото (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости.
Обильные дожди на юго-западе Японии
и вызванная ими угроза схода оползней вынудила местные власти объявить эвакуацию или дать рекомендации к ней для 322,5 тысяч человек, сообщил телеканал NHK
на основе обобщенных данных местных администраций.
Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима
и Кумамото
. Еще 35,9 тысячи в Кумамото и 56,7 тысячи в префектуре Кагосима получили рекомендации эвакуироваться.
В результате ливневых дождей, которые шли в этом регионе всю ночь и первую половину дня, в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщают об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.
Несмотря на то что дождь стал стихать, сохраняется опасность оползней.
Два человека находятся в критическом состоянии, еще 13 человек не выходят на связь. Из-за того что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов разгула стихии.
В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.
По последним данным, без света остаются около 8 тысяч человек.