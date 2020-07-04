В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек

Жители города в Японии во время непогоды. Архивное фото

Жители города в Японии во время непогоды

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жители города в Японии во время непогоды

ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Обильные дожди на юго-западе Обильные дожди на юго-западе Японии и вызванная ими угроза схода оползней вынудила местные власти объявить эвакуацию или дать рекомендации к ней для 322,5 тысяч человек, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных местных администраций.

Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима Кумамото . Еще 35,9 тысячи в Кумамото и 56,7 тысячи в префектуре Кагосима получили рекомендации эвакуироваться.

В результате ливневых дождей, которые шли в этом регионе всю ночь и первую половину дня, в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщают об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.

Несмотря на то что дождь стал стихать, сохраняется опасность оползней.

Два человека находятся в критическом состоянии, еще 13 человек не выходят на связь. Из-за того что вышедшие из берегов реки сорвали телекоммуникационные провода, некоторые населенные пункты оказались без связи, что затрудняет установление масштабов разгула стихии.

В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.