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В Москве за минувшие сутки выпало около трети июльской нормы осадков
Около трети июльской нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:34
михаил леус
погода
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил леус, погода, москва, общество

В Москве за минувшие сутки выпало около трети июльской нормы осадков

09:34 04.07.2020
773
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖитель Москвы гуляет в парке "Царицыно"
Житель Москвы гуляет в парке Царицыно
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около трети июльской нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По данным на 6 утра было 20 миллиметров на ВДНХ и 31 миллиметр на метеостанции в Тушино", - сообщил Леус, добавив, что норма для июля - 94 миллиметра.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом.
Дождь в Москве
Вчера, 09:25
В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди с грозами
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