Правительство одобрило проект об обратном акцизе на сжиженные газы

Правительство с 2018 года обсуждает вопрос о разработке законопроекта, вводящего обратный акциз на этан и СУГ для стимулирования нефтегазохимии, однако ведомствам долго не удавалось прийти по нему к общему знаменателю. В частности, спорным оставался вопрос компенсации обратного акциза на СУГ.