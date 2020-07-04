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Правительство одобрило проект об обратном акцизе на сжиженные газы
Правительство РФ одобрило проект о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:33
россия
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), александр новак, экономика

Правительство одобрило проект об обратном акцизе на сжиженные газы

09:32 04.07.2020 (обновлено: 09:33 04.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырьё" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что этот законопроект направлен на развитие нефтегазохимического комплекса России.
Правительство с 2018 года обсуждает вопрос о разработке законопроекта, вводящего обратный акциз на этан и СУГ для стимулирования нефтегазохимии, однако ведомствам долго не удавалось прийти по нему к общему знаменателю. В частности, спорным оставался вопрос компенсации обратного акциза на СУГ.
В мае президент РФ Владимир Путин дал поручения правительству по итогам совещания о поддержке энергетической отрасли, среди которых - обеспечить установление вычета по акцизу на этан и СУГ в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности. Поручение должно было быть выполнено до 15 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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При этом чуть ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что ведомство вместе с Минфином подготовили и внесли в правительство законопроект, направленный на развитие нефтехимии и нефтепереработки, а содержащиеся в документе меры позволят привлечь около 3 триллионов рублей новых инвестиций в отрасль.
В июне вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что закон об обратном акцизе может заработать уже в 2020 году.
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РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Александр НовакЭкономика
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