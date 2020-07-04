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Правительство одобрило ратификацию договора с Венгрией о соцобеспечении
Правительство РФ одобрило проект закона о ратификации договора между Россией и Венгрией о социальном обеспечении, подписанного в октябре 2019 года, сообщается... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:32
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россия, венгрия, будапешт, общество

Правительство одобрило ратификацию договора с Венгрией о соцобеспечении

09:32 04.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона о ратификации договора между Россией и Венгрией о социальном обеспечении, подписанного в октябре 2019 года, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Договора между РФ и Венгрией о социальном обеспечении" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Договор между Россией и Венгрией о социальном обеспечении был подписан 30 октября 2019 года в Будапеште. Им предусматривается предоставление права на получение страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, накопительной пенсии и выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также социальной пенсии, которая должна выплачиваться при условии проживания граждан в РФ.
Отмечается, что принятие этого законопроекта направлено на предоставление прав гражданам Венгрии и России на социальное страхование и позволит повысить уровень материального обеспечения граждан этих стран и членов их семей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
18 марта, 15:11
Россия и Венгрия заинтересованы в развитии отношений, заявил Лавров
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РоссияВенгрияБудапештОбщество
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