Правительство одобрило поправки к проекту закона о науке

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки к проекту закона о науке и государственной научно-технической политике, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №929579-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" и направить их в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом поправок доработан понятийный аппарат, скорректированы определения понятий "инновационный проект", "институт инновационного развития", "венчурное и (или) прямое финансирование". Кроме того, проектом изменены нормы об оценке эффективности использования мер господдержки на реализацию высокорискованных технологических и инновационных проектов, осуществляемых институтами инновационного развития.