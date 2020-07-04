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Правительство одобрило поправки к проекту закона о науке
Правительство РФ одобрило поправки к проекту закона о науке и государственной научно-технической политике, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:31
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, правительство рф, образование - общество

Правительство одобрило поправки к проекту закона о науке

09:31 04.07.2020
379
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки к проекту закона о науке и государственной научно-технической политике, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №929579-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" и направить их в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом поправок доработан понятийный аппарат, скорректированы определения понятий "инновационный проект", "институт инновационного развития", "венчурное и (или) прямое финансирование". Кроме того, проектом изменены нормы об оценке эффективности использования мер господдержки на реализацию высокорискованных технологических и инновационных проектов, осуществляемых институтами инновационного развития.
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